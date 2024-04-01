Вторую сцену бывшего "Мюзик-Холла" откроют в конце 2024 года

В декабре 2024 года в Петербурге откроют вторую площадку Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина, об этом 31 марта сообщили в пресс-службе комитета по культуре города.

На данный момент в доме № 65 на Английской набережной восстанавливаются роспись и позолота на потолке. Также специалисты почти завершили кровельные работы и покраску фасадов. Строители занимаются гримерками и кабинетами для сотрудников.

Не так давно на готовящейся площадке прошло совещание под руководством директора театра Юлии Стрижак.

Напомним, что раньше театр назывался "Мюзик-Холл". Идею о переименовании поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов, заявив об украинском следе в наименовании театра.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга