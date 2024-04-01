Любимова: Минкульт обсудит с силовиками вопросы безопасности проводимых мероприятий

Минкульт намерен обсудить с представителями силовых ведомств вопросы безопасности проводимых мероприятий, сообщила в интервью ТАСС глава министерства Ольга Любимова. По ее словам, меры по противодействию угрозам были введены в первые же дни после теракта в "Крокус Сити Холле".

"Сейчас обсуждаем меры безопасности на разных площадках. В Государственной думе в ближайшие дни пройдет совместный диалог с коллегами из силовых ведомств", — сообщила Любимова.

Министр отметила, что речь идет об обеспечении безопасности не только в музеях, но и "всей специфики работы и проведения культурно-массовых мероприятий". В частности, это касается проведения международных, молодежных и детских событий, добавила она.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта, вооруженные люди устроили стрельбу среди публики, собравшейся на концерт группы "Пикник". Погибли более 140 человек, еще более 550 человек пострадали.

Фото: Telegram-канал Ольги Любимовой