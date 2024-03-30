Количество пострадавших в "Крокусе" выросло до 551 человека

Количество пострадавших в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" увеличилось до 551 человек, об этом 30 марта пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Такие данные были приведены утром в субботу, 30 марта. Также в медицинских службах уточнили, что большинство пострадавших проходят амбулаторное лечение.

Напомним, что количество погибших при теракте увеличилось до 144 вечером в пятницу, 29 марта. В среду, 27 марта, сообщалось до 143 погибших.

По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, результаты первоначального расследования говорят о том, что теракт был "тщательно спланирован".

Фото: пресс-служба МЧС России