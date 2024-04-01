Пискарев сообщил о готовности проектов об ответственности за участие в нежелательных организациях

Пакет поправок об ответственности за участие в работе нежелательных в России организаций готов к внесению на рассмотрение Государственной думы, сообщил 1 апреля глава парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия"). Инициативы предусматривают корректировку положений Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса.

"Они получили положительный отзыв правительства РФ, а поправки в УК РФ также поддержаны Верховным судом РФ. Внесем их в ближайшее время", — пообещал Пискарев в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил о ранее внесенном законопроекте, предусматривающем возможность признания нежелательными организациями те, что были созданы с участием иностранных государств. Инициатива готовится к первому чтению в парламенте, отметил он.

Действующее законодательство позволяет признать нежелательными исключительно неправительственные организации. Парламентарии находят это ограничение излишним и предлагают признавать такими и созданные с госучастием организации.

Как уточнил Пискарев, из статей об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ) и осуществлении деятельности нежелательной организации (284.1 УК РФ) предполагается убрать уточнения, касающиеся неправительственного характера нежелательных организаций. В таком случае, по его словам, "за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет, а за организацию ее деятельности — до шести лет лишения свободы".

Фото: Василий Пискарев / Telegram