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Фигурант дела о содействии терроризму получил в Петербурге восемь лет лишения свободы

фото ЗакС политика Фигурант дела о содействии терроризму получил в Петербурге восемь лет лишения свободы

Вступил в силу приговор Второго Западного окружного военного суда по делу о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщил 1 апреля ТАСС со ссылкой на УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Гасайны Бахмудов был признан в финансировании исламистской группировки, действующей в Сирии.

"В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что указанный гражданин неоднократно осуществлял денежные переводы членам международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*", — передает информагентство сообщение ФСБ.

Бахмудов был приговорен к восьми годам лишения свободы. Первые три года ему предстоит провести в тюрьме, после чего его должны будут перевести в колонию строгого режима.

В январе уроженец Узбекистана получил в Петербурге 12 лет лишения свободы за финансирование той же групировки.

*Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" признана террористической и запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру


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