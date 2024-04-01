Беглов объявил о крупнейшем за 15 лет росте промпроизводства

Рост промышленного производства стал в Петербурге самым заметным за последние 15 лет, заявил губернатор Александр Беглов. По его словам, в экономике города сейчас наблюдается уверенный рост.

"По предварительным оценкам, валовый региональный продукт увеличился на 2,4 %. Это больше, чем прогнозировали специалисты", — передает слова градоначальника "Петербургский дневник".

По утверждению Беглова, после ухода западных брендов в Петербурге восстановилась торговля, а в числе "локомотивов" экономики оказался сектор научной и профессиональной деятельности.

Беглов не впервые говорит о росте экономики Петербурга. Об этом же он заявлял месяцем ранее в своем обращении к горожанам в эфире "Радио России". Тогда он отдельно отметил, что в 2023 году инвестиции в основной капитал предприятий Северной столицы достигли 1,196 триллиона рублей, что стало рекордным значением.

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