В Пулково прилетел первый рейс из Шанхая

Аэропорт Пулково в Петербурге принял первый рейс крупнейшей авиакомпании Китая из шанхайского аэропорта Пудун, об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в городском правительстве, полеты из Шанхая в Петербург и обратно станут не просто ежедневными, а круглогодичными, а не только весной и летом.

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев рассказал, что до пандемии 60% зарубежных туристов в городе были из КНР. В 2023 году в Северную столицу прибыли 53 тысячи гражданина Китая.

Напомним, что президент России Владимир Путин 28 марта поинтересовался у губернатора Петербурга Александра Беглова, почему Северная столица не на первом месте по популярности у туристов в России.

Фото: ЗАКС.Ру