Суд заочно приговорил Петра Верзилова** по делу о фейках про армию

Басманный районный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему издателю "Медиазоны"* Петру Верзилову**, об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Уголовное дело было возбуждено по статье о распространении фейков о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Верзилова** приговорили к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также, согласно приговору, ему нельзя будет вести деятельность, связанную с администрированием сайтов электронных информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

Назначенный срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию, либо с момента задержания Верзилова** в России.

Ранее Верзилову** уже выносили заочно приговор по делу о фейках об армии, суд его тогда приговорил к 8,5 годам колонии. Однако Мосгорсуд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение.

*Минюст внес "Медиазону" в список иностранных агентов

**Минюст внес Петра Верзилова в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру