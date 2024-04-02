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Новости 12:19

На улице Маршала Говорова загорелся трамвай

фото ЗакС политика На улице Маршала Говорова загорелся трамвай

В Петербурге вновь задымился трамвай, в этот раз на улице Маршала Говорова, об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:33. В пресс-службе рассказали, что в трамвае обгорел ящик с электрооборудованием. В 11:01 пожар был ликвидирован.

Как пишет "Фонтанка.ру", пассажиров внутри трамвая не было. Сведения о пострадавших от спасателей не поступали.

На месте работали две единицы специальной техники и десять человек личного состава МЧС.

Напомним, что это уже не первый загоревшийся трамвай. В понедельник, 1 апреля, трамвай загорелся на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга. Тогда сообщалось, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

Фото: ЗАКС.Ру


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