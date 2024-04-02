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Новости 12:48

Учащиеся школы на улице Ярослава Гашека начали учебу с эвакуации

фото ЗакС политика Учащиеся школы на улице Ярослава Гашека начали учебу с эвакуации

Во Фрунзенском районе Петербурга у учащихся школы №301 учеба после каникул началась с эвакуации, об этом 2 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Эвакуация учащихся и сотрудников школы на улице Ярослава Гашека началась примерно около половины одиннадцатого утра. Дети и взрослые стояли на школьном стадионе и ждали приезд экстренных служб.

По информации издания, уроки прервали из-за сообщения о минировании. Как оказалось позже, оно было ложным. Здание проверили правоохранительные органы и ничего не нашли.

Напомним, что в понедельник, 1 апреля, сообщалось о минировании Ленинградского зоопарка, однако оно тоже оказалось ложным.

Фото: Минпросвещения России / Telegram


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