Из Ленинградского зоопарка эвакуировали посетителей

Посетителей Ленинградского зоопарка в Петербурге экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании, об этом 1 апреля пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Эвакуация произошла днем в понедельник, 1 апреля. Служба безопасности зверинца, куда и обратились злоумышленники, получила сообщение о минировании.

На место вызвали экстренные службы, а посетителей эвакуировали. В самом зоопарке пока никак не прокомментировали произошедшее. Однако уточняется, что посетителям возвращают деньги за билеты, а также они по ним могут прийти в другой день.

Напомним, что ранее на днях появлялись сообщения об эвакуации посетителей из ТРК "Лондон Молл", торгового дома "Пассаж" и общественного пространства "Новая Голландия".

UPD 18:59 Ленинградский зоопарк открыли для посетителей, сообщение о минировании было ложным, пишет ТАСС.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк