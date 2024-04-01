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Новости 17:16

Из Ленинградского зоопарка эвакуировали посетителей

фото ЗакС политика Из Ленинградского зоопарка эвакуировали посетителей

Посетителей Ленинградского зоопарка в Петербурге экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании, об этом 1 апреля пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Эвакуация произошла днем в понедельник, 1 апреля. Служба безопасности зверинца, куда и обратились злоумышленники, получила сообщение о минировании. 

На место вызвали экстренные службы, а посетителей эвакуировали. В самом зоопарке пока никак не прокомментировали произошедшее. Однако уточняется, что посетителям возвращают деньги за билеты, а также они по ним могут прийти в другой день.

Напомним, что ранее на днях появлялись сообщения об эвакуации посетителей из ТРК "Лондон Молл", торгового дома "Пассаж" и общественного пространства "Новая Голландия".

UPD 18:59 Ленинградский зоопарк открыли для посетителей, сообщение о минировании было ложным, пишет ТАСС.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк


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