В Петербурге эвакуировали торговый дом "Пассаж" на Невском проспекте

Из торгового дома "Пассаж" на Невском проспекте эвакуировали людей из-за сообщений о минировании, об этом 25 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова директора ТД Дмитрия Абрамова.

Эвакуация людей началась в середине дня 25 марта, в понедельник. На данный момент, рядом со зданием находятся машины скорой помощи.

По словам посетителей торгового дома, в администрацию "Пассажа" поступил некий звонок. Это подтвердил директор Дмитрий Абрамов, который рассказал, что поступил телефонный звонок о том, что здание заминировано. Сейчас на место, помимо скорой, приехали полиция и МЧС.

Также сотрудники супермаркета, который находится в "Пассаже", рассказали, что у них сработала пожарная сигнализация.

Напомним, что в Петербурге днем 24 марта устроили эвакуацию посетителей торгово-развлекательного центра "Лондон Молл" на улице Коллонтай в Невском районе. Причиной эвакуации стало ложное сообщение о минировании, возбуждено уголовное дело.

UPD 16:02 правоохранительные органы закончили проверку торгового дома, ничего взрывоопасного найдено не было, "Пассаж" работу возобновил, пишет "Фонтанка.ру".

Фото: ЗАКС.Ру