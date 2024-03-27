В Петербурге эвакуировали посетителей пространства "Новая Голландия"

Всех посетителей кластера "Новая Голландия" эвакуировали с острова вечером 27 марта, об этом пишет "Фонтанка.ру".

Эвакуация горожан с территории пространства началась примерно в 17:50 27 марта. Эту информацию подтвердили в администрации кластера. Там рассказали, что им позвонили и сказали, что пространство заминировано.

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, на территории "Новой Голландии" стояли пожарная машина и скорая помощь. Ожидающим у входа посетителям дали пледы.

"Новую Голландию" вновь открыли для посетителей примерно в 19:15.

За последнее время количество эвакуаций из мест массового скопления людей увеличилось. Ранее поступала информация об эвакуации людей из ТРК "Лондон Молл" и торгового дома "Пассаж".

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру