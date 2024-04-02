В Петербурге завели очередное дело об организации нелегальной миграции

Сотрудники петербургского управления СК задержали двоих местных жителей, которые фигурируют в новом деле об организации нелегальной миграции (ст. 322.1 УК) и фиктивной постановке иностранцев на учет (ст. 322.3 УК). Об этом сообщает региональный филиал ведомства.

Дело возникло после жалобы, поступившей от сотрудника ЖКС №1 Московского района, который пришел на прием. Он рассказал о регистрации мигрантов в жилом помещении.

Обоих фигурантов оставили под подпиской о невыезде, скоро им собираются предъявить обвинение. По официальной версии, за последние пять лет они поставили на фиктивный учет не менее 80 мигрантов. Помимо Московского района, иностранцев регистрировали в квартирах в Адмиралтейском и Василеостровском районах за вознаграждение в диапазоне от 700 рублей до 7 тысяч рублей.

В прошлом году было возбуждено несколько похожих дел.

фото: ГСУ СК по Петербургу