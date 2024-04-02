ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:20

В Петербурге капитально отремонтируют перронный зал станции "Пушкинская"

фото ЗакС политика В Петербурге капитально отремонтируют перронный зал станции "Пушкинская"

Петербургский метрополитен заказал научно-проектную и рабочую документацию для капитального ремонта на станции "Пушкинская". Заявка опубликована на сайте госзакупок. За эту часть работ готовы отдать не более 22,08 млн рублей. В ближайшие годы руководство ГУП намерено привести в порядок перронный зал одной из старейших станций в городе, открытой в 1955 году.

Как пишет РБК Петербург со ссылкой на представителей подземки, пока неизвестно, потребуют ли реставрационные работы закрытия "Пушкинской".

"О сроках и способе выполнения говорить рано. Дождемся завершения [конкурса]", - рассказали журналистам.

Согласно техническому заданию, проектирование должно завершиться к концу ноября следующего года. По окончании всех работ будет расчищен памятник Александру Пушкину, восстановлена отделка путевых стен и модернизированы служебные помещения.

В первый день ближайшего лета для пассажиров закроют "Удельную", расположенную на другой ветке. Ее тоже ждет капитальный ремонт.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама