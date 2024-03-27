Станцию метро "Удельная" закроют с 1 июня 2024 года

Станцию петербургского метрополитена "Удельная" закроют на капитальный ремонт с 1 июня 2024 года, об этом 27 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Предполагается, что станцию откроют в мае 2025 года. На время закрытия пассажиропоток перераспределят на станции "Пионерская", "Озерки", "Площадь Мужества", "Площадь Ленина", "Проспект Просвещения" и "Комендантский проспект". Их резерв пропускной способности оценивают в 15-66%.

Также, помимо перераспределения нагрузки в метро, с 1 июня изменят трассы движения четырех автобусных маршрутов, а семь маршрутов планируют усилить.

Ранее для капремонта станции нашли подрядчика. На работы планируют потратить почти 2 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.Ру