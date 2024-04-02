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Новости 14:17

В 2024 году на некоторых станциях петербургского метро разрешат платить биометрией

фото ЗакС политика В 2024 году на некоторых станциях петербургского метро разрешат платить биометрией

В Петербурге начнут тестирование оплаты проезда в метро с помощью биометрии во II квартале 2024 года на некоторых станциях, об этом 2 апреля пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу петербургской подземки.

В случае, если тестирование будет успешным, в 2025 году систему начнут внедрять на остальных станциях.

Специалисты оценят скорость работы оплаты по биометрии, выстроят клиентский путь, а также обеспечат надежность и отказоустройчивость системы. Кроме этого, будет дана оценка влияния разных факторов на работу системы, например, влияние освещения.

Уточняется, что речь идет о станциях в центре города.

Напомним, что российское правительство утвердило постановление, в рамках которого в гостиницы, отели, турбазы, дома отдыха, пансионаты и кемпинги можно будет заселяться по биометрическим данным.

Фото: ЗАКС.Ру


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