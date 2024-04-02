Пострадавшие в "Крокусе" просят СК возбудить дело против владельцев комплекса

Пострадавшие в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" просят Следственный комитет возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, об этом 2 апреля пишет ТАСС.

По мнению заявителей, здание не было в должной мере оборудовано противопожарными системами.

В тексте заявления адвоката Игоря Трунова, который представляет интересы потерпевших, юрист просит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об окании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК РФ). Заявление подано на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Также СК просят проверить, находились ли в рабочем состоянии системы пожаротушения и дымоудаления, была ли правильно организована эвакуация из здания, почему некоторые эвакуационные выходы были заблокированы.

Напомним, что следователи изъяли документы, которые связаны с контрольно-надзорными мероприятиями в концертном зале "Крокус Сити Холл", в подразделениях подмосковного ГУ МЧС России.

Фото: пресс-служба МЧС России