Колокольцев заявил, что киберпреступления в основном совершаются из-за рубежа

Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, откуда идет основная угроза от киберпреступности, об этом 2 апреля пишет ТАСС со ссылкой на слова министра.

По словам главы МВД, основная угроза идет из-за рубежа, а в первую очередь из Украины. Он также отметил, что сейчас реализуются меры, которые должны будут повысить эффективность борьбы с атаками.

"Реализуются меры, направленные на повышение эффективности борьбы с киберпреступностью. Необходимо отметить, что значительные угрозы поступают из-за рубежа, прежде всего с территории Украины", – сказал Колокольцев.

Напомним, что в 2023 году системы информационной безопасности Петербурга отразили 172 тысячи кибератаки.

Фото: kremlin.ru