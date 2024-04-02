ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:17

Колокольцев заявил, что киберпреступления в основном совершаются из-за рубежа

фото ЗакС политика Колокольцев заявил, что киберпреступления в основном совершаются из-за рубежа

Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, откуда идет основная угроза от киберпреступности, об этом 2 апреля пишет ТАСС со ссылкой на слова министра.

По словам главы МВД, основная угроза идет из-за рубежа, а в первую очередь из Украины. Он также отметил, что сейчас реализуются меры, которые должны будут повысить эффективность борьбы с атаками.

"Реализуются меры, направленные на повышение эффективности борьбы с киберпреступностью. Необходимо отметить, что значительные угрозы поступают из-за рубежа, прежде всего с территории Украины", – сказал Колокольцев.

Напомним, что в 2023 году системы информационной безопасности Петербурга отразили 172 тысячи кибератаки. 

Фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама