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Новости 17:17

За нанесенные ученику побои петербургского педагога отправили в спецприемник

фото ЗакС политика За нанесенные ученику побои петербургского педагога отправили в спецприемник

В Петербурге мировой судья вынес постановление в отношении педагога коррекционной школы № 4 на Васильевском острове Татьяны Жихаревой.

По протоколу о побоях (ст. 6.1.1 КоАП), нанесенных ученику, женщине назначили десять суток административного ареста. Об этом написала в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

На закрытом заседании педагог не признала своей вины.

Скандал с рукоприкладством датируется апрелем прошлого года. Полицейские, изучив детали конфликта, пришли к выводу, что действия учительницы в рассмотренном эпизоде заслуживают административного, а не уголовного дела (ст. 115 УК) о побоях. Тем временем уголовное дело в отношении Жихаревой открыто и находится на рассмотрении.

Фото: ЗАКС.Ру


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