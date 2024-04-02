В Киргизии прекратят обслуживать банковские карты "Мир"

С 5 апреля в Киргизии перестанут функционировать карты российской платежной системы "Мир". Об этом на своем сайте сообщил оператор национальной платежной системы Киргизии "Элкарт".

В начале года оператор карт "Мир", НПСК, попал в американский санкционный список. Это увеличило риск так называемых вторичных санкций для банковских систем других стран, принимающих российские карты, говорится в сообщении от "Элкарта".

Ранее по аналогичным основаниям обслуживать карты "Мир" перестало большинство банков Армении. Теперь с ними работает только "дочка" российского ВТБ.

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