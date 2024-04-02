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Новости 17:45

Граница России с Эстонией в Нарве может закрыться на ночь с мая

фото ЗакС политика Граница России с Эстонией в Нарве может закрыться на ночь с мая

Власти Эстонии хотят ограничить работу пункта пропуска на границе с Россией в Нарве, об этом 2 апреля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на эстонские СМИ.

Полиция и пограничная служба Эстонии хотят с мая ограничить работу пункта, чтобы он работал только в дневное время, то есть с 7 утра до 23 часов. 

Такое решение обуславливают тем, что в ночное время значительно уменьшается количество пересекающих границу людей. По мнению главы погранслужбы Вейко Коммусаар, тратить деньги налогоплательщиков Эстонии на круглосуточную работу КПП – неправильно во время СВО.

Кроме этого, отмечается, что это не значит, что на КПП не будет пограничников и полицейских.

Фото: unsplash.com


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