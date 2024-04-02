Сенатор Рябухин не против дискуссии об установлении минимальной цены на пиво

На годовой коллегии Росалкогольтабакконтроля сенатор Сергей Рябухин допустил, что установление минимальной розничной цены на пиво может стать перспективной темой для обсуждения в ближайшее время.

"Может, есть смысл вернуться к очень дискуссионной теме - к минимальной розничной цене на пиво. Может, еще раз тщательно посмотреть, может, и этот инструмент (для наведения порядка - прим. ЗАКС.Ру) надо включать", - приводит слова члена Совфеда "Интерфакс".

На сегодняшний день минимальная розничная цена устанавливается на наиболее востребованные виды крепких напитков и на шампанское.

В феврале пивовары пожаловались чиновникам из Росалкогольтабакконтроля на то, что крупные торговые сети проявляют все меньше интереса к закупке разливного пива в кегах. Одна из причин этого явления - низкая рентабельность.

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