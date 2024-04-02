На улице Савушкина заменят дорожное полотно в зоне трамвайных путей

В Петербурге в нынешнем сезоне приведут в порядок дорожное покрытие в зоне трамвайных путей на улице Савушкина, служащей ключевой магистралью Приморского района. Трамваи ходят на всем ее протяжении (более шести километров), однако ремонт коснется только половины от этого расстояния.

Речь идет об отрезке от улицы Академика Крылова до Планерной улицы. Как сообщает КРТИ, работы начнутся в самое ближайшее время и завершатся в конце мая. Они включат в себя фрезерование поврежденного полотна и укладку литого асфальтобетона.

Накануне именно на улице Савушкина сгорел трамвай.

Фото: ЗАКС.Ру