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Новости 20:55

Очередной сбой в работе Telegram привлек внимание Роскомнадзора

фото ЗакС политика Очередной сбой в работе Telegram привлек внимание Роскомнадзора

Пользователи мессенджера Telegram в вечер вторника массово жалуются на однотипные технические сложности. Юзеры испытывают затруднения при отправке изображений, аудио и видео: мультимедийные файлы плохо загружаются и пересылаются.

Проблему заметили в центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который напрямую подчиняется Роскомнадзора. По данным специалистов центра, неполадки наблюдаются во всем мире.

О сбое в работе мессенджера вечером 2 апреля также свидетельствуют данные сервиса Downradar, получающего сотни жалоб.

С начала года в России сбои в работе Telegram наблюдались не менее пяти раз. Один из последних таких случаев имел место в вечер теракта в "Крокус Сити Холле". Трагедия в подмосковном концертном зале унесла жизни более 140 человек.

фото: pixabay


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