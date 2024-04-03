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Новости 11:28

"Единая Россия" запретила иноагентам участвовать в партийных выборах

фото ЗакС политика "Единая Россия" запретила иноагентам участвовать в партийных выборах

Иностранные агенты не смогут участвовать в праймериз "Единой России", сообщил официальный Telegram-канал партии вечером 2 апреля. Запрет распространяется также и на лиц, аффилированных с иноагентами.

Решение о запрете принял президиум генсовета партии.

"Заявки иноагентов, если такие были зарегистрированы для участия в предварительном голосовании, будут аннулированы региональными оргкомитетами процедуры", — говорится в сообщении.

Прием заявок для участия в праймериз "Единой России" стартовал неделей ранее, отбор ведется в связи с проводимым в сентябре Единым днем голосования. Как сообщали в партии, кандидатам из числа участников СВО автоматически накинут 25 % к полученному результату. Прием заявок завершится 25 апреля, сами внутрипартийные выборы пройдут с 20 по 26 мая.

Фото: ЗАКС.Ру


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