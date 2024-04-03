Вишневского* исключили из межведомственных комиссий с участием чиновников

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 3 апреля исключили "яблочника" Бориса Вишневского* из межведомственных комиссий Смольного. Это обусловлено его включением в реестр иностранных агентов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Вишневского* исключили из двух комиссий. Обе связаны с жилищными вопросами в Василеостровском и Центральном районах города. Решение было принято не единогласно, некоторые парламентарии проголосовали "против".

Напомним, Минюст объявил Вишневского* иностранным агентом 29 марта. Поводом для этого, следуя из заявления ведомства, стали высказывания депутата о специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру