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Новости 11:23

Вишневского* исключили из межведомственных комиссий с участием чиновников

фото ЗакС политика Вишневского* исключили из межведомственных комиссий с участием чиновников

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 3 апреля исключили "яблочника" Бориса Вишневского* из межведомственных комиссий Смольного. Это обусловлено его включением в реестр иностранных агентов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Вишневского* исключили из двух комиссий. Обе связаны с жилищными вопросами в Василеостровском и Центральном районах города. Решение было принято не единогласно, некоторые парламентарии проголосовали "против". 

Напомним, Минюст объявил Вишневского* иностранным агентом 29 марта. Поводом для этого, следуя из заявления ведомства, стали высказывания депутата о специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале ЗАКС.Ру

 

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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