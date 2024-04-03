Путин наградил главу петербургского комитета по внешним связям орденом Почета

Член правительства Петербурга — глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев удостоен ордена Почета, следует из опубликованного 3 апреля указа президента Владимира Путина. Также глава государства наградил бывших сотрудников Смольного Александра Вахмистрова и Максима Соколова.

Соколова и Вахмистрова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Первый из них получил награду с формулировкой "За большой вклад в развитие отечественного автомобилестроения и многолетнюю добросовестную работу", второй удостоился ордена за "достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

В настоящее время Соколов возглавляет "АвтоВАЗ", до этого он работал в Смольном в должности вице-губернатора. Перед приходом в Смольный он с 2012 по 2018 год занимал пост главы Министерство транспорта.

Что касается Вахмистрова, то он с 2000 по 2003 год возглавлял комитет по строительству, после чего до 2010 года занимал пост вице-губернатора Петербурга. В конце февраля городское Заксобрание поддержало идею обратиться в Госдуму с просьбой наградить его почетной грамотой за вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России.

Также орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Путин наградил научного руководителя Института проблем региональной экономики РАН в Петербурге Владимира Окрепилова и президента ГУАП Анатолия Оводенко.

Фото: Евгений Григорьев / "ВКонтакте"