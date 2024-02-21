ЗакС предложит Госдуме наградить Александра Вахтимистрова почетной грамотой

Депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали проект постановления о представлении заместителя председателя Общественной палаты города Александра Вахмистрова к награждению почетной грамотой Государственной думы за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России, активную общественно-политическую деятельность и добросовестный труд. Решение принято на заседании 21 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру. За документ проголосовали единогласно.

Вахмистров с 2000 по 2003 год занимал пост председателя комитета по строительству в администрации Петербурга. С 2003 по 2010 год занимал пост вице-губернатора Петербурга, отвечал за вопросы строительства. Позже перешел на работу в строительный холдинг ЛСР.

Весной 2023 года Вахмистров выступил в ЗакСе с докладом о работе Общественной палаты города. Не все депутаты были впечатлены его речью.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру