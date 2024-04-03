В Ленобласти запустили чат-бот для жалоб на состояние дорог

Жители Ленинградской области смогут пожаловаться на состояние дорог при помощи специального чат-бота в Telegram, рассказали 3 апреля в пресс-службе администрации региона. Обращения в диспетчерскую службу "Ленавтодора" можно будет подавать круглосуточно с приложением к заявке фото- и видеоматериалов о дефектах.

"[Чат-бот] также подскажет, где работают камеры контроля скорости, выдаст документы для оформления безопасных съездов и сориентирует по получению разрешений на перевозку крупногабаритных грузов по региональным трассам", — уточнили в администрации Ленобласти.

Также бот должен будет помогать желающим с составлением официальных обращений в дорожный комитет. Кроме того, он призван содействовать в звонках на горячую линию "Ленавтодора".

Фото: ЗАКС.Ру