В Петербурге отменили несколько поездов на Финляндском направлении из-за наледи

На Финляндском вокзале задержались поезда из-за наледи, которая появилась на железнодорожных путях, об этом 3 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Из-за наледи на путях отменили поезда в сторону Невской Дубровки, Кирпичного завода и Зеленогорска. Тоже самое коснулось и поездов обратно в Петербург, а также двух поездов из Выборга.

Кроме этого, было отменено движение поездов между Зеленогорском и Выборгом на участке Приморск – Зеленогорск.

В ОЖД добавили, что поезд сообщением Санкт-Петербург-Финляндский вокзал – Выборг от станции Каннелярви до станции Выборг проследует со всеми остановками.

Напомним, что в Петербург 3 апреля вернется зимняя погода, из-за которой ожидается снег и гололед.

Фото: ЗАКС.Ру