Мишустин призвал учитывать мнение правоохранителей при обсуждении вопроса миграции

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что разделяет желание возмездия террористам за совершенные ими преступления, однако считает, что законотворческая активность в связи с этим должна вестись с учетом позиции силовиков. Заявление главы правительства прозвучало 3 апреля в ходе его выступления с ежегодным отчетом в Государственной думе.

В своем выступлении Мишустин назвал "понятным и справедливым" стремление депутатов принять дополнительные решения в вопросе миграции. Он заявил, что с пониманием относится к подобным предложениям в свете теракта в "Крокус Сити Холле".

"Но, коллеги, обращу внимание на очень важный факт: подготовка и обсуждение всех инициатив, а тем более их утверждение, должны проходить с учетом позиции правоохранительных органов, в компетенцию которых входит безопасность граждан и государства в целом", — высказался Мишустин и заявил о важности согласованной работы в этом направлении.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. По официальным данным, в результате стрельбы погибли 144 человека. В четверг уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что количество погибших при теракте детей увеличилось до шести.

Фото: Правительство России / Telegram (скриншот видеозаписи)