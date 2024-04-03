В Петергофе на школьников завели дело о лжеминировании

Двое несовершеннолетних жителей Петергофа стали фигурантами уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ), рассказали 3 апреля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По мнению правоохранителей, подростки могут быть причастны к двум сообщениям о бомбе в лицее, в котором они обучаются.

Как сообщили в полицейском главке, в январе ОМВД по Петродворцовому району возбудило дело в отношении 15-летнего местного жителя в связи с не нашедшим подтверждения сообщением о бомбе, якобы заложенной в лицее на Ботанической улице.

"В ходе проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий установлено, что подозреваемый со своим 14-летним приятелем причастны к совершению аналогичного преступления 29 декабря 2023 года", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Проверка здания, проведенная в конце прошлого года, не подтвердила правдивость сообщения о бомбе. В связи с инцидентов возбуждено уголовное дело, правоохранители занимаются выяснением возможной причастности школьников к совершению иных противоправных действий.

В воскресенье стало известно о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении о теракте в отношении 34-летней петербурженки, заявившей о бомбе в ТЦ "Прибалтийский".

Фото: ЗАКС.Ру