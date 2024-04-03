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Новости 14:59

Бельский, Поляков и Чечина возложили цветы в память о погибших при теракте в метро

фото ЗакС политика Бельский, Поляков и Чечина возложили цветы в память о погибших при теракте в метро

Спикер Заксобрания Александр Бельский и вице-губернатор Кирилл Поляков возложили цветы на станции "Технологический институт" в память о жертвах теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года. Участие в церемонии также приняли вице-губернатор Наталья Чечина и представители транспортного блока.

"Сегодня мы чтим память жертв не только того рокового дня, но и недавних страшных событий в Подмосковье. Такое не должно повторяться", — написал в своем Telegram-канале Поляков и добавил, что "со злом необходимо бороться", а для этого нужны единство и сплоченность граждан.

Как отметили в пресс-службе комитета по транспорту, в мероприятии также приняли участие более 20 родственников пострадавших и погибших при теракте.

Ранее в связи с седьмой годовщиной трагедии к петербуржцам обратился губернатор Александр Беглов.

В апреле 2017 года террорист-смертник устроил взрыв в вагоне поезда, шедшего от станции метро "Сенная площадь" к "Технологическому институту". Погибли 15 пассажиров, пострадали 103 человека.

Фото: Кирилл Поляков / Telegram


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