МЧС предупредило петербуржцев о ветре 4 апреля

В четверг, 4 апреля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают о порывах ветра до 15 м/с 4 апреля.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска возникновения ДТП, а пешеходам одеваться теплее, чтобы избежать обморожений.

Напомним, что 3 апреля в Петербурге прошла первая в 2024 году гроза с градом.

Фото: ЗАКС.Ру