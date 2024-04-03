В Петербурге прошла первая гроза с градом в 2024 году

В центре Петербурга прошли первые в 2024 году гроза и град, об этом 3 апреля пишет ТАСС со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова.

По словам синоптика, к полудню 3 апреля температура воздуха понизилась почти до нуля. Колесов рассказал, что грозы бывают даже в зимнее время из-за контраста температуры и неустойчивой воздушной массы.

Как рассказал утром 3 апреля синоптик Михаил Леус, в городе ожидаются еще и снег с гололедом. С 15:00 3 апреля до 03:00 4 апреля в Петербурге введен "жёлтый" уровень погодной опасности.

Напомним, что из-за наледи были отменены несколько поездов на Финляндском направлении.

Фото: ЗАКС.Ру