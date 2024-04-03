Мишустин озвучил данные о росте ВВП в 2023 году

Рост ВВП в России составил по итогам 2023 года 3,6 %, заявил 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин со ссылкой на предварительные данные Росстата. Заявление прозвучало в ходе выступления главы правительства с отчетом в Госдуме.

"По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6 %, что вдвое выше, чем средний показатель развитых стран", — поведал депутатам Мишустин.

Премьер-министр также сообщил, что объем инвестиций в экономику увеличился в 2023 году приблизительно на 10 %. Указанное значение стало рекордным за последние 12 лет, добавил он. На начало 2024 года подписаны 65 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму инвестиций в размере около четырех триллионов рублей. Приблизительно половина их была подписана в прошлом году.

Также в своем выступлении Мишустин коснулся изменений законодательства о миграции. В частности, он призвал депутатов учитывать позицию правоохранителей в этом вопросе.

Фото: Правительство России / Telegram (скриншот видеозаписи)