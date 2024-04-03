Три петербургских депутата отправились с гуманитарным конвоем в зону СВО

Три депутата петербургского Заксобрания от "Единой России" отправились с гуманитарным конвоем в зону СВО, сообщили 3 апреля в пресс-службе регионального отделения партии. Компанию Александру Ходоску, Алексею Цивилеву и Константину Чебыкину составили спецпредставитель губернатора в новых регионах Александр Малькевич и главы трех муниципалитетов Северной столицы.

"Цели поездки: первое — это наш Ленинградский полк, который мы полтора года назад взяли под шефство. В этот раз везем средства РЭБ, средства связи, медицинское оборудование, подарки медицинскому персоналу госпиталя и подарки нашим ребятам, которые сейчас там проходят лечение", — рассказал Чебыкин. Также, по его словам, депутаты планируют доставить книги для библиотек города Стаханова в ЛНР.

В зону СВО отправились главы муниципалитетов, жители которых участвовали в сборе вещей для участников спецоперации. Это Сестрорецк и Зеленогорск, а также МО "Остров Декабристов".

Депутаты захватили с собой новые партбилеты для бойцов полка. Как объяснили в пресс-службе ЕР, еще одной целью парламентариев стал прием новых членов в партию.

Нынешняя поездка стала 13-й по счету для петербургских единороссов.

Фото: пресс-служба "Единой России" в Петербурге