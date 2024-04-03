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Новости 18:57

В "Билайне" выяснили, кому было адресовано СМС-сообщение о возможной атаке БПЛА

фото ЗакС политика В "Билайне" выяснили, кому было адресовано СМС-сообщение о возможной атаке БПЛА

Оператор сотовой связи "Билайн" рассказал, почему абонентам из Петербурга 2 апреля пришло СМС-сообщение о возможной атаке БПЛА, об этом 3 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу оператора.

Оказалось, что запрос на рассылку в "Билайн" поступил из ГУ МЧС России по Воронежской области. Однако в компании предположили, что людям из других регионов тоже могли прийти СМС-сообщения.

Также в "Билайне" отметили, что проверят точность информирования.

Напомним, что ранее жителям Петербурга пришло СМС-оповещение о возможной атаке БПЛА. В ГУ МЧС России по Петербургу сообщили, что никаких запросов не делали.

Фото: unsplash.com


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