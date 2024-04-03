Сильнее всего за неделю подорожали морковь и свекла

За период с 26 марта по 1 апреля индекс потребительских цен в России увеличился на 0,1 %, говорится в опубликованных 3 апреля данных Росстата. С начала года цены увеличились на 1,87 %.

Сильнее прочих за неделю подорожали свекла и морковь — цены на них выросли на 2,61 % и 2,15 % соответственно. На 1,07 % подорожали яблоки, на 1,03 % — баранина (кроме бескостного мяса). Сахар-песок прибавил в стоимости 1,02 % относительно цены неделей ранее.

Свежие огурцы подешевели на 4,82 %. Репчатый лук стал стоить на 0,37 % меньше, макароны из муки высшего сорта — на 0,33 % меньше.

Что касается непродовольственных товаров, то на 0,76 % подорожали плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные, на 0,74 % — корвалол, на 0,63 % — напольные пылесосы. Наиболее заметно за неделю подешевели пеленки для новорожденных (-0,64 %), детские бумажные подгузники (-0,41 %) и путевки в пансионаты и дома отдыха (-0,29 %).

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