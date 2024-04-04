В Рособрнадзоре назвали "провокацией" сообщения об использовании в ЕГЭ текстов Алексиевич

Сообщения об использовании текстов лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич в заданиях досрочного ЕГЭ по русскому языку не соответствуют действительности, заявили 4 апреля в Рособрнадзоре. По версии ведомства, речь здесь идет о "сознательной провокации".

Накануне депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с жалобой на использование фрагмента "Чернобыльской молитвы" Алексиевич в заданиях ЕГЭ. Депутат заявила, что произведения писательницы "насквозь пропитаны ненавистью к России и русской культуре, а также к союзной Белоруссии".

В Рособрнадзоре заявили в четверг, что источником подобной информации стали частные ресурсы, занимающиеся подготовкой к сдаче ЕГЭ. Чиновники заявили, что к реальным заданиям досрочного ЕГЭ по русскому языку были добавлены тексты, которых в реальности там нет.

"Рособрнадзор рассматривает данную ситуацию как сознательную провокацию", — передает заявление Рособрнадзора "Интерфакс".

В 2015 году Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. После протестов в Белоруссии в 2020 году она покинула страну, сейчас проживает в Германии.

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