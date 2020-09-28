Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Белорусская писательница, Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич улетела из республики в Германию, известила Tut.by её помощница.

Она уточнила, что отъезд Алексиевич никак не связан с уголовным преследованием Координационного совета оппозиции Белоруссии, членом которого она является.

В разговоре с "Радио Свобода" представитель литератора сообщил, что она уехала в Германию на запланированное лечение.

Алексиевич - активная участница протестов. Ещё в начале демонстраций она призывала Александра Лукашенко добровольно уйти в отставку. После этого её несколько раз вызывали на допрос в СК Белоруссии.

Начиная с 9 августа белорусы выходят на улицы, требуя признать прошедшие выборы президента, на которых победил с огромным отрывом Лукашенко, нелегитимными. Ключевой оппонент Лукашенко Светлана Тихановская под давлением вынуждена была покинуть страну, опасаясь за жизни своих детей.