18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:30

"Убирайся, пока не поздно!": Нобелевский лауреат Алексиевич требует отставки Лукашенко

фото ЗакС политика "Убирайся, пока не поздно!": Нобелевский лауреат Алексиевич требует отставки Лукашенко

Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обратилась к Александру Лукашенко, призывая его, не потеряв лицо, уйти в ближайшее время в отставку. 

"Я хотела б сказать то же, что красиво сказала журналист Светлана Калинкина: „Уйди красиво!.." Но уже не получится, уже кровь [пролилась]. Убирайся, пока не поздно, пока ты ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти", - поделилась Алексиевич в разговоре с белорусской службой "Радио Свобода".

Писательница поблагодарила белорусов за участие в протестах и осудила жестокость силовиков.

"Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН, - мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские ребята не могли так бить своих мам и сестер", - полагает литературный деятель.

Днём ранее, напомним, против Лукашенко выступил народный артист Советского Союза, скрипач и дирижёр Владимир Спиваков, отказавшийся от почетного ордена, который тот ему когда-то вручил.

Уже пятый день подряд белорусы выходят на улицы, требуя признать прошедшие выборы президента, на которых победил с огромным отрывом Александр Лукашенко, нелегитимными. Ключевой оппонент Лукашенко - Светлана Тихановская - под давлением вынуждена была покинуть страну, опасаясь за жизни своих детей.

По отношению к мирным демонстрантам применяется грубая сила, их разгоняют сильнейшим травматическим оружием.

Примечательно, но ЦИК Белоруссии до сих пор официально не предъявил результаты выборов.

Фото из архива Светланы Алексиевич

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:52 РБК: В офис Uber в Минске пришли с обысками

13:41 Вооруженные люди заблокировали минский офис "Яндекса"

12:22 NEXTA извещает о протестной забастовке на заводе БелАЗ

11:37 "Беспорядки по стране утратили массовость": В МВД Белоруссии отчитались о задержании 700 человек

11:10 Дегтярёв обнаружил на хабаровских протестах "коршунов", "паразитирующих" на поддержке Белоруссии

9:13 "ОМОН бьет медработников": Волонтеры белорусских травмпунктов жалуются на побои силовиков

12 августа, 21:00 Депутаты ЗакСа и муниципальных советов Петербурга посетили акцию у посольства Беларуси

12 августа, 20:11 "Фашистская диктатура": Депутаты региональных ЗакСов РФ требуют отмены выборов в Белоруссии

12 августа, 19:11 СМИ: В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, задержанный на протестах

12 августа, 18:40 Глава белорусского МВД потребовал от подчиненных "не трогать" журналистов, освещающих протесты


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:52 РБК: В офис Uber в Минске пришли с обысками

13:41 Вооруженные люди заблокировали минский офис "Яндекса"

13:30 Муниципал: "Не желаем участвовать в этом свинарнике": Группа депутатов покинула заседание совета МО "Светлановское"

13:17 Петербуржцы обеспокоены вырубкой деревьев под парковку в Приморском районе

12:53 Чувашский "навальнист" стал фигурантом дела о "нежелательной организации" за репост текста "Открытой России"

12:22 NEXTA извещает о протестной забастовке на заводе БелАЗ

11:37 "Беспорядки по стране утратили массовость": В МВД Белоруссии отчитались о задержании 700 человек

11:10 Дегтярёв обнаружил на хабаровских протестах "коршунов", "паразитирующих" на поддержке Белоруссии

10:45 Коронавирус выявили у ещё 5057 россиян: плюс 160 - в Петербурге

10:45 Муниципал: Горизбирком передал мандаты шести новым депутатам МО "Новоизмайловское"

10:30 "Убирайся, пока не поздно!": Нобелевский лауреат Алексиевич требует отставки Лукашенко

10:01 Защита журналиста Френкеля обжаловала его штрафы за инцидент на избирательном участке

9:36 Водители маршруток боятся выходить на работу из-за отсутствия СИЗ на пассажирах

9:13 "ОМОН бьет медработников": Волонтеры белорусских травмпунктов жалуются на побои силовиков

12 августа, 21:00 Депутаты ЗакСа и муниципальных советов Петербурга посетили акцию у посольства Беларуси

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru