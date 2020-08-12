"На вашем "празднике" царит мракобесие": Дирижёр Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Народный артист Советского Союза, скрипач и дирижёр Владимир Спиваков выступил с открытым письмом, адресованным белорусскому президенту Александру Лукашенко.

Выдающийся музыкант, не раз дававший концерты в Минске, раскритиковал действия местных силовиков, уже четвертый день подряд жестко разгоняющих мирных протестующих.

"Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране", - начал Спиваков.

Сердце дирижёра, по его словам, "бьётся в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты".

В 2014 году Спиваков получил из рук Лукашенко Орден Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи в национально-государственном возрождении, в защите человеческих чести и достоинства, а также прав белорусов.

"Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией", - отметил Спиваков, заявив, что отказывается от врученной ему награды.

Напомним, белорусы всей страной уже четвертый день подряд выходят на улицы своих городов, протестуя против прошедших 9 августа выборов президента, в которых в очередной раз победил Лукашенко, обойдя свою главную соперницу Светлану Тихановскую. Ранее женщина, опасаясь за жизни своих детей, вынуждена была уехать из Белоруссии.

Против демонстрантов применяется не только грубая сила, но также спецтехника и сильнейшее травматическое оружие. СИЗО Минска переполнены, задержаны свыше 3 тысяч граждан.

Фото с сайта www.vladimirspivakov.ru