В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за деятельности Координационного совета оппозиции

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело из-за создания и деятельности Координационного совета оппозиции, известил глава ведомства Александр Конюк.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - цитирует Конюка белорусская версия агентства Sputnik.

Оппозиционерам инкриминируют нарушение по статье 361 УКБ (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь), максимальное наказание по которой - до 5 лет свободы.

В Белоруссии уже который день не утихают протесты мирных жителей, уверенных в фиктивности проведенных в стране выборов президента. По мнению демонстрантов, победителем в них стала главная оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская.

Ранее белорусская оппозиция заявила о готовности диалога с властями республики.