18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:20

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за деятельности Координационного совета оппозиции

фото ЗакС политика В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за деятельности Координационного совета оппозиции

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело из-за создания и деятельности Координационного совета оппозиции, известил глава ведомства Александр Конюк.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - цитирует Конюка белорусская версия агентства Sputnik.

Оппозиционерам инкриминируют нарушение по статье 361 УКБ (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь), максимальное наказание по которой - до 5 лет свободы.

В Белоруссии уже который день не утихают протесты мирных жителей, уверенных в фиктивности проведенных в стране выборов президента. По мнению демонстрантов, победителем в них стала главная оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская.

Ранее белорусская оппозиция заявила о готовности диалога с властями республики.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:21 Гудков связал отравление Навального с протестами в Белоруссии

19 августа, 20:27 Меркель дважды безуспешно пыталась созвониться с Лукашенко

19 августа, 19:26 У посольства Белоруссии в Москве задержали активиста

19 августа, 17:04 ЕС не признал выборы в Белоруссии и решил ввести санкции против фальсификаторов и силовиков

19 августа, 14:12 Песков заявил, что Белоруссия пока не нуждается в российской военной помощи

19 августа, 10:21 Тихановская призвала ЕС к непризнанию результатов белорусских выборов

19 августа, 9:57 Павловский: В Белоруссии возникло двоевластие, а модератора для переговоров нет

18 августа, 20:20 Шлосберг: Лукашенко никогда не поймет главной причины протестов

18 августа, 17:23 Лукашенко расценил созданный Тихановской координационный совет как "попытку захвата власти"

18 августа, 16:59 Политолог Рогов отметил "ошеломительную хрупкость" белорусского режима


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:21 Гудков связал отравление Навального с протестами в Белоруссии

14:50 "Мемориал" признал журналистку Прокопьеву лицом, преследуемым по политическим мотивам

14:38 В Кремле пожелали Навальному выздоровления и пообещали посодействовать в эвакуации в зарубежную клинику

14:20 В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за деятельности Координационного совета оппозиции

14:01 Глава Петроградского района отчитался о доходе в 2,96 млн рублей за 2019 год

13:51 Беглов уверен, что Петербургу и Ленобласти нет равных в Северной Европе

13:45 Возле здания ФСБ в Москве задержали активиста ЛПР с плакатом "Навального отравили. Он в коме"

13:37 Беглов: У нас должна быть единая структура управления с Ленобластью

13:18 В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

13:17 Петербург и Ленобласть готовятся ввести единые льготы на проезд

12:51 Врач - о состоянии Навального: Реально занимаемся спасением его жизни

12:36 ЛГБТ-активистке Цветковой снизили штраф, назначенный за картинку "ВКонтакте"

12:30 Беглов заявил о миллионах петербуржцев, уехавших в область во время пандемии

12:05 Осужденному фигуранту "московского дела" Жукову отказали в УДО

11:40 Смольный выделил 7 млн рублей на санатории для переболевших COVID-19 петербуржцев

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru