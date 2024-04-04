В Ленобласти разрешили тратить маткапитал на офтальмологические услуги

Женщины, получающие материнский капитал в Ленинградской области, отныне могут тратить его на получение офтальмологической помощи. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

Эти деньги также стало возможным расходовать на стоматологические услуги. И в том, и в другом случае правило распространяется как на родных детей, так и на усыновленных.

В середине марта аналогичное постановление подписал петербургский губернатор.

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