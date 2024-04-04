Прокуратура недовольна состоянием трамвайной подстанции у станции "Выборгская"

Петербургские прокуроры осмотрели здание Выборгской понижающей подстанции городского трамвая (Лесной проспект, 28А), признанное региональным памятником. Представители надзорного органа убедились в том, что оно нуждается в ремонте.

Как сообщает ведомство, до неудовлетворительного состояния объект со столетней историей довело ГУП "Горэлектротранс", на чьем балансе он состоит. Директору организации направили прокурорское представление.

Участники инспекции установили, что здание подстанции, построенное в стиле модерн, загрязнено. Различные архитектурные элементы истерты, в фасадах имеются трещины.

фото: Mary, Citywalls.ru