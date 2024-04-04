Тихонова спросила у чиновников про зловоние в Петербурге

Неприятный запах, который несколько дней подряд ощущают петербуржцы, побудили главу реготделения справедливороссов Надежду Тихонову обратиться в Росприроднадзор по Северо-Западу.

Политика интересуют происхождение неприятного запаха и перечень загрязняющих воздух веществ. В своем обращении Тихонова отметила, что автоматизированные системы мониторинга часто не в состоянии зафиксировать превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Справедливоросс напомнила, что жители Кировского района (в частности, жители МО "Автово") жалуются на зловоние как минимум с 2020 года. Тогда же ЗакС поддержал экологическую инициативу Тихоновой, согласно которой оценивать качество воздуха требуется не только по химическому составу. Федеральным законом ее предложение так и не стало.

фото: пресс-служба отделения СРЗП в Петербурге