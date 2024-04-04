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Новости 12:57

"Фонтанка": Отключение электричества в двух районах Петербурга стало делом о диверсии

фото ЗакС политика "Фонтанка": Отключение электричества в двух районах Петербурга стало делом о диверсии

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело о диверсии (ст. 281 УК РФ) в связи с отключением света в двух районах Петербурга, сообщила 4 апреля "Фонтанка". Инцидент произошел ночью в среду, он затронул Калининский и Красногвардейский районы Петербурга, а также поселки Токсово и Новодевяткино в Ленинградской области.

По информации издания, камеры видеонаблюдения зафиксировали проникновение на электроподстанцию на Екатерининском проспекте. Неизвестный повредил оборудование, после чего жители окрестных домов услышали громкий звук. Электричество в домах исчезло до утра.

В администрации Красногвардейского района сообщали, что непосредственной причиной происшествия стало короткое замыкание на трансформаторной подстанции "Россети Ленэнерго".

Наказание по статье о диверсии предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Фото: ЗАКС.Ру


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