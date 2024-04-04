В суд поступили первые заявления от мундепов распущенных советов

Первым депутатом из распущенных муниципальных советов, который решил в суде доказать свою непричастность к бездействию, стал бывший исполняющий обязанности главы МО "Лиговка-Ямская" Сергей Ильин. Смольнинский районный суд зарегистрировал его обращение ещё 2 апреля, на следующий день после вступления в законную силу закона о роспуске муниципального совета.

В Объединенной пресс-службе судов Петербурга рассказали ЗАКС.Ру, что Ильин подал заявление об "установлении факта отсутствия вины в непроведении Муниципальным Советом внутригородского Муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская в течение трех месяцев подряд правомочного заседания".

Также документы в суд подала депутат МО "Смольнинское" Диана Серая. Она сделала это 3 апреля.

Напомним, после роспуска муниципального совета депутаты не смогут вновь избираться в округе, если не докажут через суд свою невиновность в роспуске. В данном случае муниципалы МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская" были распущены из-за непроведения собраний депутатов более трех месяцев.

В скором времени процедуру роспуска пройдёт МО "Литейный округ". Накануне городской суд утвердил решение о незаконном бездействии по той же причине — муниципалы не проводили правомочных собраний.

Муниципальные выборы должны пройти в Петербурге в сентября. Вероятней всего, голосование будет длиться три дня, с 6 по 8 сентября. Избирать депутатов будут в 110 муниципальных образованиях.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру